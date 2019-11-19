HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor’un pazar günü Manisa FK ile oynadığı zorlu maçta son yılların taraftar rekoru kırıldı.

Stada giren taraftarların dışında çok sayıda taraftar ise stadın dolması nedeni ile maça giremediler.

Kulüpten aldığımız bilgilere göre maçı açık tribünden 4153, kapalı tribünden ise 947 olmak üzere toplam 5100 biletli taraftar izledi. Açık tribün taraftarları 41 bin 530, kapalı tribün taraftarları ise 18 bin 940 lira hasılat bıraktı. Toplam hasılatın 60 bin 470 lira olduğu Manisa FK maçından kalan para ile kırmızı siyahlı takm hafta sonu Sarıyer maçının deplasman masraflarını çıkardı.