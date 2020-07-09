6 futbolcu ile yollar ayrıldı

Çorum FK’da yeni sezon kadro yapılanmasında ilk adım atıldı.

Teknik Heyetin raporu doğrultusunda altı futbolcu ile yollar ayrıldı. Kırmızı Siyahlı takıma devre arasında katılan ve sözleşmesi sona eren tek isim olan Şaban Genişyürek ve yine devre arasında tekrar kırmızı siyahlı formayı giyen Burak Seres, devre arası diğer transfer kaleci Deniz Çörtlen, sezon başı transferlerden ve takımda bir dönem kaptanlıkta yapan Kerem Çağatay, genç kaleci Reşat Şen ve geçen sezon alt yapıdan profesyonel yapılan genç futbolcu Nuri Can Zorlu yollar ayrılan isimler oldular.

Genel Koordinatör Ersin Küçükoğlu bu futbolcularla görüşerek yolları ayırdıklarını belirterek kendilerine bugüne kadar kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Küçükoğlu, iç transfer görüşmelerine başladıklarını ve diğer tüm futbolcularla anlaşmaları halinde yeni sezonda birlikte yola devam edeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 19:08