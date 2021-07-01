6. Trap Yarışları yarın

MURAT KARASU

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı gerçekleştirilecek olan trap yarışları yarın yapılacak. Melikgazi Atış Poligonunda yapılacak 6. Trap yarışmaları cumartesi günü saat 8’de başlayacak.

Şehrimizde yaşayan herkesi sporun en az bir branşına dahil etmeyi hedefliyoruz diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi tedbirlerinin tamamen esnemesinin ardından gerçekleşecek Trap Yarışlarına bu yıl katılımın daha fazla olmasını bekliyoruz. Hemşehrilerimiz ve şehir dışından gelen yarışmacılarımızın hem spor yapıp hem de eğlenerek ve stres atarak güzel bir hafta sonu geçireceğini düşünüyorum. Müsabakada Profesyonel ve Avcılar kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve para ödülleri verilecek.” dedi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği ile birlikte düzenleyecekleri 6. Trap Yarışlarına kayıtların ücretsiz olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Lisanslı büyükler kateagorisinde yarışmaların eleme turunda 25 atış ardından final atışlarıda 25 olmak üzere yapılacağını ve birinci olana kupa madalya ve 1500 lira, ikinciye kupa madalya ve 1250 lira üçüncüye kupa madalya ve 1000 lira, dördüncüye 750. beşinciye 600 ve altıncıya ise 500 lira ödül verileceğini söyledi.

50 yaş üstü lisanslılar kategorisinde de aynı sistemle yapılacak atışlar sonunda ilk üç sırayı alan kupa madalya ile birlikte 1000, 750, 500, 400, 300 ve 200 lira para ödülü verilecek. Lisanslı Bayanlar kategorisinde yine ilk üçe kupa madalya ve para ödülü olarakta 50 yaş üstündeki olduğu gibi aynı rakamlar verilecek. 50 yaş altı Avcılar kategorisinde de ilk üçe kupa ve madalya ile birlikte aynı rakamlarda para ödülü verilecek. 50 yaş üstü avcılar kategorisine sadece Çorum Avcıları katılabilecek. Bu kategoride de ilk üçe kupa ve madalya ile aynı miktarda para ödülü dağıtılacakb 20 yaş altı gençler kategorisinde ise ilk üçe kupa ve madalya, birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye 400, dördüncüye 300, beşinciye 200 ve altıncıya 100 lira ödül verilecek. Melikgazi Atış Poligonunda düzenlenecek 6. Trap Yarışlarına tüm Çorum halkını davet etti.