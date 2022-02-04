A takım ve alt yapı teknik heyetleri bir araya geldi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da A takımın yeni teknik heyeti ile kulüp alt yapı sorumlu ve antrenörleri tesislerde bir araya geldi.

Sportif Direktör Yakup Ateş ile Çorum FK A takım Teknik Direktörü Ergün Penbe ve teknik ekibi ile kırmızı siyahlı takımın alt yapısında görev yapan antrenörler tesislerde bir araya gelerek hem tanıştılar hem de durum değerlendirmesi yaptılar.

Ziyaret sırasında Teknik Direktör Ergün Penbe alt yapı hocalarından çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve A takıma aldığı oyuncularla ilgili son durumu anlattı. Penbe ayrıca alt yapıdan daha fazla sporcu yetiştirmek için özveri ile çalışan antrenörlere teşekkür etti.

Çorum FK alt yapı hocalarıda özellikle U 19 takımının şampiyonluk hedefine giderken üç dört futbolcunun A takıma çıkması ile güç kaybettiğini belirterek takıma takviye yapmak için Sportif Direktör Yakup Ateş’den destek istediler. Ateş’in de gereken desteğin verileceğini söylediği öğrenildi.