Abant’ta çifte mesai

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabı için gittiği Bolu Abant’ta dünü çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı Siyahlıların dün sabah otel 1 nolu sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Sahanın farklı noktalarına kurulan istasyon aletlerinde kuvvet hareketleri ile başlayan antrenmanın son bölümünde ise teknik direktör taktik çalışma yaptırdı.

Çorum FK günün ikinci çalışmasını ise akşam saat 16.30’da otelin 2 nolu sahasında yaptı. Bu çalışma yoğun yağmur yağışı altında yapıldı. Sakatlıkları bulunan Kıvanç, Berkay, Hasan ve yeni transfer Emre takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koşu yaptılar.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından tam sahada taktik çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Aykan Atik taktik çift kale sırasında futbolculardan yapmaları gerekenleri oyunu durdurarak uygulamılı olarak gösterdi. Özellikle hücuma çıkışta top kaptırmalaları ve isabetli pas atmalarını isteyen Atik savunmanın dengesiz yakalanmaması için bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Çorum FK Abant kampında bugünde sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Kırmızı Siyahlılar ilk hazırlık maçında yarın otel sahasında Derince Belediyespor ile karşılaşacak.