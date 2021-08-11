Abant’ta ilk çalışma

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabında Abant’ta ilk çalışmayı yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk iki etabını Çorum’da kendi tesislerinde yapan kırmızı siyahlı takım iki günlük iznin ardından Abant Vonresort Otel’de akşam saatlerinde toplantı. Saat 18’de kamptaki ilk çalışmaya tam kadro çıkan Çorum FK’da Teknik Direktör Aykan Atik çalışma öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Abant kampının yeni sezon hazırlıkları için çok önemli olduğunu belirten Atik oynayacakları hazırlık maçlarında tüm futbolcuları görme imkanı bulacaklarını belirterek tüm takımdan çalışmalarda tam konsantrasyon istedi.

Isınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması ile devam eden Bolu kampının ilk antrenmanı daha sonra çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti. Çorum FK bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Kırmızı Siyahlı takımın Bolu kampında oynamayı planladığı dört hazırlık maçındaki rakipleri ve tarihleri bugün netlik kazanacak.