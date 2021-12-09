Abdulhamit Pazartesi ameliyat olacak

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da sakatlanan Abdulhamit Yıldız pazartesi günü operasyon geçirecek.

Somaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarında kopma teşhisi konulan Abdulhamit Yıldız pazartesi günü İstanbul’da operasyon geçirecek.

İki haftadır yaşanan sorunlar nedeni ile ertelenen operasyon için pazartesi gününe randevu verildiği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu yapılacak operasyonun ardından yaklaşık altı ay sürecek tedavi sürecinin ardından yeni sezonda formasına kavuşması bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takımda çapraz bağları bir kez daha kopan Kıvanç ta operasyon geçirmiş ve tedavi süreci başlamıştı.