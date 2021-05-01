Abdullah Avcı Nafican'ı istiyor

Gelecek sezon planlaması yapan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Çorum FK'nın 2001 doğumlu sol beki Nafican'ı istediği ortaya çıktı.

Bu sezon Çorum FK'da başarılı performansı ile Ümit Milli Takımı'na kadar seçilen ve 4 büyüklerin radarına giren Nafican'ın talipleri artıyor. Bu arada Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un da Nafican için teklifte bulunduğu öğrenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Nafican'ın gelecek sezon Trabzonspor'a gidip gitmeyeceği ise merak konusu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da kritik bir toplantı yaptı. Toplantının öncelikli gündem maddesini transfer oluştururken, şu ana konular masaya yatırıldı...

İlk 11'de oynayacak 5 isim!

Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer dönemi içerisinde ilk 11'de doğrudan oynayacak 5 transfer istedi. Bu transferlerin mevkileri olarak ise sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak belirlendi.

Kadro derinliği için 4 isim!

Avcı, ayrıca kadro derinliği için rotasyonda da oynayabilecek 4 takviye daha istedi. Bu isimlerin genç oyuncular da olabileceği belirtilirken, liste yönetim kuruluna sunuldu.

Bu isimlerin Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, Keçiörengücü'nün sol kanadı Barış Alper Yılmaz ve Çorum Futbol Kulübü'nden sol bek Nafican Yardımcı olduğu belirtildi.

Bazı oyunculara gelebilecek yüksek rakamlı tekliflerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca gelecek sezon öncesi kamp programının da şimdiden belirlenmesi ve bu konuda yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 16:43