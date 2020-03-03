Abdullah Yılmaz’dan üç madalya

HALİL ÖZTÜRK

Masterlar Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Çorum İl Özel İdarespor’dan Abdullah Yılmaz üç madalya kazandı. İstanbul’da yapılan 2020 Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç kategoride yarıştı.

İlk gün yarışmasında 1500 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazanan Abdullah Yılmaz pazar günü ise 3000 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazanırken 800 metrede ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Şampiyonayı üç madalya ile tamamlayan Abdullan Yılmaz geçtiğimiz ay içinde annesini kaybetmesi nedeni ile antrenmanlarını düzenli yapamadığını bu nedenlede kürsüde zirveye çıkamadığını söyledi.

Yılmaz kendisine her zaman büyük destek veren kulübüne ve spor camiasına teşekkür ederken bu şampiyonada Çorum’u ve memleketi Elmalı köyüne bu gururu yaşattığı için çok mutlu olduğunu hedefinin önümüzdeki yılda kürsünün en üst basamağına çıkmak olduğunu sözlerine ekledi.