Abdussamed Uğurlu Dünya ikincisi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un milli Kick Bokscusu Abdussamet Uğurlu Dünya Kupası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 52 ülkeden 3100’ün üzerinde sporcunun katılımı ile yapıldı. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı Dünya Kupası’nın ilk kez Türkiye’de yapıldığını belirterek emek veren herkese teşekkür etti.

Şampiyonada Çorum’dan beş sporcu bir idareci ve bir antrenör görev yaptı. Şampiyonada ringe çıkan Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Abdussamet Uğurlu Büyük Erkekler 57 kilo K1 branşında finale kadar yükseldi. Final maçında Kazak rakibine yenilen Abdussamet Uğurlu gümüş madalyanın sahibi oldu.