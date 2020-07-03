Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

HALİL ÖZTÜRK

Yeni statta Çorum'a yapılan spor yatırımları ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni stadın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun yapacağını açıkladı.

İSMİ DE ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Yeni stadın ayrıca ismini de Erdoğan'ın vereceğini belirten Aşgın, stadın ismini açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını söyledi. Kendisine Çorum teşkilatı olarak önerilerde bulunacaklarını belirten Aşgın, açıklamayı Erdoğan’ın yapacağını belirtti.

Stadın açılış törenine büyük bir takımın getirilmesi sorunu üzerine ise Aşgın ‘Bu konuda görüşmelerimiz var. Özellikle Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’ın çalışmaları var. Böyle muhteşem bir stada uygun güzel bir açılış töreni düzenleme çabası içindeyiz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 19:33