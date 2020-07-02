Adalet play-off ile sağlanır

Futbol Federasyonu her ne kadar üç gün içinde karar değiştirsede doğruyu bulduğunu düşünüyorum. Mevcut şartlarda alt liglerde maç yaptırmak çok zordu. Fakat bunu söylerkende play-off sistemini uygulaması adalet açısından son derece önemli. Grup birincileri üst lige çıkar play-off sistemini merkezi bir yerde tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynatmak en doğrusu gibi geliyor. Örneğin 2. Lig gruplarında ilk sekiz takımı Bolu’da 3. lig gruplarını Afyon’da toplayıp statüde olduğu gibi oynatarak üst lige çıkacak son takımları belirlemek adaletli bir çözüm olacaktır.

Çorum FK açısından muhteşem bir ilk yarı ve onun kadar kötü bir ikinci yarı sonucunda ligi tamamlayan kırmızı siyahlı takım için iyi bir sınav yılı oldu. Ekonomik olarak yüksek bütçeli rakipleri önünde 2. ligdeki ilk sezonunda hem alt yapıdaki gençlere forma vererek onları kazandı hem tecrübe.

Fatih başkanın açıkladığı üç yıllık projeyi hayata geçirmesi ve bu sezon çok önemli. Doğru yapılanma üç yıl sonunda hedefe ulaşmak için hayati önem taşıyor. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kulüp için bu noktada birinci öncelikli alt yapı. Çorum FK alt yapısında iyi isimler var. Fakat burayı daha güçlendirmek için kesinlikle alt yapıya bir tesis gerekiyor. Sadece Çorum’dan değil ilçeler ve diğer illerden gelecek gençlerin kalacak ve yiyecek sorunu çözülmediği takdirde bu başarıyı kalıcı kılmak zor.

Gençlere forma vermesi nedeni ile Çorum FK şu anda genç isimlerin cazibe merkezi durumunda. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Onun içinde kesinlikle mevcut tesis içinde belli bir kontenjan ayırmak veya bir tesis yapmak çok önemli.

Kırmızı Siyahlı kulübün yeni bir yapılanmaya gideceğini Başkan geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ersin Küçükoğlu Sportif Direktör olarak görev yapacak, teknik patron Bahri Kaya olurken kulübün ekonomik yapısını ise Oğuzhan Yalçın götürecek. Bu üçlü grup bir anlamda kulübün omurgasını oluşturacak gibi görülüyor.

Başta da dediğim gibi kadro yapılanması üç yıllık projenin hedefine ulaşması için çok önemli. Mevcut kadronun üzerine yapılacak doğru takviyeler ile temeli sağlam atmak gerekiyor. Bahri hoca yaklaşık beş aydır bu konuya kafa yoruyor ve araştırıyor. Kulübün yapısınıda iyi bildiği için hem ekonomik hem geleceği dönük doğru isimleri tesbit edeceğine inanıyorum.

Geçen sezon başı konulan büyük hedefler ardından yaşanan kötü gelişmelere karşın gelinen bu nokta hiçte kötü değil. Bu sezon daha doğru hedefler ve güzel bir yapılanma ile geleceğin temellerini atabilirsek en büyük başarı olacaktır. Sezonu bitirdiğimize ve yeni sezon içinde önümüzde kısa bir süre olduğuna göre hızlı hareket etmek önce yönetim yapılanması ardından da kadro yapılanmasına başlamak gerekiyor.

Amatör futbolda ise belirsizlik sürüyor. Bölgesel Amatör Lig’de görüntüye göre gruplarında birinci olanları 3. lige alacaklar. Fakat gerek yerel en üst ligler gerekse BAL’da mücadele edecek takımlar konusunda hiç bir bilgi yok. Amatör İşler Kurulu bir hafta önce toplandı kararlar aldı ancak çözüm o kadar zorki açıklayamıyorlar. Kolay değil tabiki bu süreçte herkesi memnun etmek. Ancak yapılacak adil olmak ve elde edilen hakların karşılığını vermek çok önemli. Bu hafta içinde ümit ediyorumki böyle adil bir çözüm bulunarak bu sorunda aşılacaktır. Bu anlamda 1. Amatör Küme’de şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Çimentospor ile ilimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Osmancık Belediyespor’un akıbetide belli olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ilimize toplam 69 milyon liralık tesis yapımının protokolünü hafta başında imzaladı. Birilerinin dediği gibi ne varki bunlarda deme hakkımız yok. Gerçekten büyük bir yatırım ve yeni tesislere kavuşacağız. Bu yüzden emek veren katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ancak asıl teşekkürümü önümüzdeki haftalarda yapacağımı belirtmek istiyorum. Bu konunun içeriğine fazla girmek istemiyorum inşallah istediğimiz gibi sonuçlar çıkarsa o zaman beklenen ve istenen teşekkürü gerektiği şekilde yapacağımdan şüpheniz olmasın. Kalın sağlıcakla.