Adana’da çalıştılar

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor yarın oynayacağı final maçının hazırlıklarını dün akşam Adana’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım final maçı hazırlıklarının ilk etabını önceki akşam Çorum’da kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dün sabah saat 08’de tesislerden Adana’ya hareket eden kırmızı siyahlı takım kamp yapacağı otele yerleşti.

Tüm futbolcuların bulunduğu maç kadrosu akşam saat 19.30’da Adana Demirspor tesislerinde çalıştı. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ve ardından dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman taktik antrenmanla ile sona erdi.

Yeni Çorumspor, Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını bugün aynı saatte yine Adana Demirspor tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.