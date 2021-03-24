Adım adım Play-off’a

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da yükseliş sürüyor. Kırmızı Siyahlı takım sekizinci maçında altıncı galibiyetini Kahramanmaraşspor’u 3-0 yenerek aldı.

Kırmızı Siyahlı takım erken bulduğu golle öne geçmesine karşın sonraki bölümde yaklaşık 40 dakikalık bölümde oyunu tutmakta zorlandı ve kalesinde tehlikeler yaşadı. 75. dakikada gelen ikinci golden sonra rahatlayan kırmızı siyahlı takım rahat bir oyun sonunda farklı galibiyete ulaştı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Amedspor deplasmanından galibiyet ile dönen takımda bir tek cezalı Mikail’in yerine sol bekte Tarık’a forma vererek başladı. İlk dakikalarda kontrollü oynayan kırmızı siyahlılar rakip kaleye ilk gittikleri atakta 12. dakikada Hüseyin Bak’ın kafasından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra maçı erken koparacağı görüntüsü veren kırmızı siyahlı takım orta alandan çıkışta final paslarında doğru tercihleri yapamayınca konuk takım morallendi ve oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Bu bölümde özellikle kanat arkasına atılan toplarla etkili olan ve pozisyonlar bulan Kahramanmaraşspor takımı son vuruşlarda başarılı olamadı ve kırmızı siyahlı savunma oyuncuları son müdaheleleri yerinde yaparak gole izin vermediler.

İkinci yarının ilk dakikalarında da konuk takım daha etkili bir oyun ortaya koydu. Bu ataklardan birinde konuk takımın savunma arkasına sarkan oyuncusu ise yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı oyuncu topu ağlara gönderdi ancak maçın orta hakemi kendisine faul yapıldığı gerekcesi ile Kahramanmaraşspor lehine faul atışı verdi.

Konuk takımın fiziksel düşme yaşadığı bölümlerde ise sahneye Cengiz çıktı önce sağ kanattan getirdiği topla Ömer Bozan takımını rahatlatan ikinci golü atarken uzatma dakikalarında Cengiz bir kez daha sahne aldı ve bu kezde sol kanattan getirdiği topla Oktay’a asist yaptı ve maçtan 3-0 galip ayrılan kırmızı siyahlı takım sekizinci maçında altıncı galibiyetini ve 20.puanını alarak sıralamadaki çıkışını sürdürdü.

Çorum FK on hafta süre ile kaldığı onuncu sıradan geçen hafta Amedspor deplasmanında aldığı galibiyet ile bir basamak yükselmişti. Kırmızı Siyahlı takım Maraş galibiyeti ile bir basamak daha yükseldi ve play-off hattı ile puan farkını üçe kadar düşürdü.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 21:06