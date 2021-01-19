‘Adımlarımızı artık daha sağlam atacağız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ligin ilk yarısında yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen play-off hedefi içinde devre arasına girdiklerini belirterek ‘İnşallah yaptığımız ve yapacağımız takviyelerle ikinci devrenin istikrarlı takımları arasında yer alarak hedefimize hızla ilerleyeceğiz’ dedi.

Başkan Özcan, Kahramanmaraşspor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Acısıyla tatlısıyla 2020-21 sezonunun ilk devresini deplasmanda alınan bu çok değerli Kahramanmaraşspor galibiyeti ile tamamlamış olduk. Kıvanç Kaya’nın ağır sakatlığının bizlerde yaratmış olduğu üzüntü haricinde, çok şükür ciddi bir sakatlığımız olmadı.

Bu süreçte tüm insanlığın başına bela olan Covid-19 salgınından takımımız da en ağır şekilde etkilendi. Neredeyse takımımızda yer alan tüm futbolcularımız bu hastalığa yakalandı. Buna rağmen bütün futbolcularımız ellerinden gelen mücadeleyi sergilediler.

Bazen sevindik, bazen üzüldük, sinirlendiğimiz hatta kalp kırdığımız bile oldu. Ama herşeye rağmen bunca sıkıntıların içerisinde umutlarımızı ikinci devreye taşımayı başardık.

Şimdi hiç dinlenme fırsatımız olmadan ikinci devreye hazırlanmamız ve adımlarımızı artak daha sağlam atmamız gerekmektedir. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız takviyelerle de inşallah ikinci devrenin en istikrarlı takımları arasındaki yerimizi alıp, hedefimize hızla ilerleyeceğiz. Bu düşüncelerle teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerime ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sezon içinde akıttığımız terin sezon sonunda sevinç gözyaşlarına dönüşmesi dileğiyle’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 19:44