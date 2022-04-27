Adıyaman mesaisi başladı

HARUN AKKAYA

Çorum FK sezonun son deplasman maçında pazar günü Adıyamanspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı Siyahlı takım altı hafta aranın ardından sahasında Niğde Anadolu karşısında aldığı farklı mağlubiyet nedeni ile bozulan moralleri teknik heyet hafta boyunca toparlamaya çalışacak. Bir günlük iznin ardından Çorum FK dün saat 17’de tesis sahasında yaptığı antrenmanla Adıyamanspor mesaisinin hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Ergün Penbe antrenman öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda Niğde maçını unutmalarını ve önlerinde iki kritik maç olduğunu belirterek tüm takımdan bu maçlara motive olmalarını istedi.

Antrenmana Niğde maçında sakatlanan Berkay Can katılmadı. Bu futbolcunun alt adelesinde birinci evre zorlanma olduğu tesbit idildi ve on günlük bir tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı. İki haftadır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Muhsin Yıldırım ise tedavi ve kuvvet çalışmaları devam ediyor. Bu futbolcununda düz koşulara başlayacağı ve önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor.

Çorum FK, Adıyamanspor maçının hazırlıklıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.