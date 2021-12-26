Afjet Afyonspor:3-Çorum FK:1⚽

Çorum FK ilk yarının son hafta maçında Afjet Afyonspor'a konuk oluyor. Devre arasına moralli girmek ve zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Çorum FK Afyon deplasmanından 3 puan ile dönmek istiyor.
Çorum FK’da bu maçta sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Karşılaşma Ankara bölgesi tecrübeli hakemi Burak Olcar'ın düdüğü ile başladı.
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MAÇTAN DAKİKALAR...
⚽ DAKİKA 24: Ev sahibi Afyonspor Emre'nin kendi kalemize attığı golle 1-0 öne geçti.
⚽ DAKİKA 45: Penaltıdan Erhan Şentürk'ün golüyle Afyonspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0
İLK YARI AFYONSPOR'UN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.
⚽ DAKİKA 51: Afyonspor Erhan'ınnattığı golle farkı 3'e çıkardı. 3-0
DAKİKA 53: Afyonspor'da Mithat kırmızı kart gördü.
⚽ DAKİKA 62:Çorum FK, Halil İbrahim'in attığı golle farkı 2'ye indirdi. 3-1
MAÇ SONA ERDİ.Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021, 14:58