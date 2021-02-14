Afyon'a 'Afyok'!⚽

Çorum FK ligin 22. hafta maçında Afyonspor'a konuk oluyor.
Çorum FK’da henüz sakatlığı geçmeyen Mehmet Sedef dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Karşılaşma İstanbul bölgesi hakemi Can Cengiz'in düdüğü ile başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
DAKİKA 38: Çorum FK serbest vuruş kazandı. Ömer'in ceza sahası içine ortasında top rakip takımın eline çartı ama bütün itirazlara rağmen hakem penaltıyı vermedi. İtirazlar üzerine Çorum FK'da Cengiz Ötkün sarı kart gördü.
DAKİKA 42:Çorum FK'da sakatlanan Eren Tokat'ın yerine Abdülhamit Yıldız oyuna girdi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
DAKİKA 63:Ömer Bozan'ın yerine oyuna Mikail girdi.
⚽DAKİKA 69: Sağ kanattan gelişen Çorum FK atağında Mikal'in ortasında Sinan topu ağlara gönderdi. 0-1
DAKİKA 83: Sinan Kurumuş sakatlanarak oyundan çıktı. Sinan yerine Murat Türkkan oyuna girdi.Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 14:55