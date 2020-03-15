Afyon'dan Çorum'a AF-YOK!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Afjet Afyonspor, sahasında Çorum’u 3-0 mağlup etti.

Ligde kötü gidişatına devam eden Çorum FK, Afyon deplasmanından da eli boş döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında gole kadar iyi bir mücadele sergileyen Çorum FK, golden sonra dağıldı. İkinci yarıda beraberliği yakalayacak pozisyonlar bulan Çorum FK, pozisyonları değerlendiremeyince kalesinde ikinci golü gördü. Maçın son dakikalarında yediği golle karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılan Çorum FK, 8 maçtır maç kazanamama geleneğini sürdürdü. Küme düşme potasına iyice yaklaşan Çorum FK, gelecek hafta evinde ligden düşmesi kesinleşen Şanlıurfa'yı ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 20:03