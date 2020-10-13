Afyon-Kocaeli maçı Celal Bayraklı’nın

HARUN AKKAYA

Çorum Klasman Hakemlerinden Celal Bayraklı’ya 2. Lig Beyaz Grupta haftanın zorlu maçında görev. Bayraklı yarın oynanacak Afjet Afyonspor- Kocaelispor maçını yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saat 19’da Afyon Zafer Stad’ında başlayacak Afjet Afyonspor ile Kocaelispor arasındaki maçı Celal Bayraklı yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Antalya’dan Cihad Buyurgan ve Kayseri’den Recep Güneş. Maçın dördüncü hakemi ise Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit. Maçta gözlemci olarak ise Coşkun Topaç görev yapacak.

Grup'ta Afyonspor takımı dört maçta topladığı 5 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Kocaelispor ise üç maçta topladığı dört puanla 12. sırada yer alıyor.