Afyon maçına tecrübeli hakem

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın pazar günü Afjet Afyonspor ile oynayacağı zorlu maçı Ankara bölgesinin genç hakemlerinden Burak Olcar yönetecek.Burak Olcar bugüne kadar profesyone l liglerde toplam 41 maçta düdük çalmış.

Genç ve başarıı hakem Çorum FK’nın geçtiğimiz sezon iki maçında düdük çaldı. Kırmızı Siyahlı takımın 8 Mart 2020’de Hekimoğlu Trabzon ile sahasında oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta düdük çalan Burak Olcar aynı sezon 10 Aralık’ta Şanlı Urfaspor’u çok kötü oynadığı ve son dakikalarda bulduğu iki golle yendiği maçta düdük çaldı.

Burak Olcar bugüne kadar Bölgesel Amatör Lig’de 1, Türkiye Kupası’nda 2, 3. ligde 8, ve 2. ligde ise 30 maçta düdük çaldı. Özellikle ikinci ligde yönettiği 30 maçtan 11’ini ev sahibi takımlar kazanırken 11’ini ise deplasman takımları kazanırken 8 maç beraberlikle bitmiş. Olcar bu maçlarda toplam 229 sarı kart gösterirken 5 kırmızı kart gösterdi.

Maçın yardımcı hakemleride Ankara’dan Hüseyin Can ve Harun Terin. Maçın dördüncü hakemi ise aynı ilden Burak Demirkıran. Maçta gözlemci olarak ise Uşak’tan Hüseyin Altıntaş görev yapacak.