Afyon taktiğini U 19 önünde denediler

HARUN AKKAYA

İlk yarının son maçında pazar günü Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift kale maç ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlıların Şehir Stadyumunda Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetimindeki antrenmanına tüm futbolcular katıldılar.

Bölgesel Gelişim Ligi U 19 kategorisinde grubunda lider durumda bulunan alt yapı ile yapılan çift kalede Teknik Direktör Ahmet Yıldırım iki farklı onbir çıkardı. İki takım oyuncularınında sakatlık olmaması için çok dikkatli olduğu çift kalede buna rağmen kaleci Erdi Yokuşlu’nun sakatlığı herkesi üzdü.

İkinci yarıda farklı bir onbirle çıkan Çorum FK’da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ve ekibi sık sık futbolcuları yapmaları gereken hareketler konusunda uyardı. Zaman zaman yüksek tempoda geçen çift kaleyi Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın, Başkanın Danışmanı Serkan Güney, Taraftardan Sorumlu yönetici Serdar Koçak ve Alt Yapı Yönetici Yardımcısı Talip Lambacı da izledi.

Çorum FK bugün yapacağı taktik çalışma ile Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.