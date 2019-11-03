Afyon’a AF YOK!

Yeni Çorumspor ligin 11.haftasında sahasında Afyon Afjet’i 4-2 mağlup ederek, 1 hafta aradan sonra yeniden 3.sıraya yerleşti.

Murathan Buruş ve Mikail Albayrak’ın yıldızlaştığı maçta, 90 dakika boyunca üstün bir oyun sergileyen Yeni Çorumspor, hırsı ve mücadelesi ile maçtan 4-2 galip ayrıldı.

Maçın ilk dakikalarında Murathan Buruş ile bulduğu golle maça etkili başlayan Yeni Çorumspor, maç boyunca üstünlüğünü korumayı başardı. Taraftarı önünde 4 golle şov yapan Yeni Çorumspor, 3 puan mutluluğunu taraftarlarıyla kutladı.

Maçı izleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kulüp Başkanı Fatih Özcan ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da oynanan futbol ve 4 gollü galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik etti.

Yeni Çorumspor ligin 12.haftasında ligde galibiyeti bulunmayan Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 17:18