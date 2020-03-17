Afyon’un Çorum galibiyet pozu

HALİL ÖZTÜRK

Afjet Afyonspor, Çorum FK önünde aldığı 3-0’lık galibiyet ile play-off umutlarını tazeledi.

Grupta 40 puanla altıncı sırada bulunan Afjet Afyonspor sahasında konuk ettiği Çorum FK önünde 3-0 galip gelerek 43 puana yükseldi. Mor beyazlılar bu galibiyet kadar play-off yolundaki rakipleri İnegölspor’un Gümüşhanespor deplasmanında berabere kalarak iki puan kaybetmesi ile puan farkı ikiye düştü.

Afyonspor’un genç teknik adamı bir dönem Çorumspor formasınıda giyen Ferruh Özgün, Çorum galibiyetinin play-off umutlarını artırdığını söyledi. Çorum FK karşısında bölüm bölüm iyi işler yaptıklarını belirten Özgün ‘Ligin kalan altı haftalık periyodunda hedefimiz bizi play-off’a taşıyacak puanları toplamak. Bu galibiyet takıma moral oldu ve bugünden itibaren hafta sonu Manisa FK ile deplasmanda oynayacağımız maçı düşünüyoruz’ dedi.