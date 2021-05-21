Ahlatcı ile yeni sezon için sponsorluk anlaşması

Çorum FK ile Ahlatcı Holding arasında yeni sezon sponsorluk anlaşması imzalandı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Çorum FK Başkanı Fatih Özcan arasındaki görüşme sonunda yeni sezon için anlaşma sağlandı.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan anlaşmanın detaylarını ve yeni sezon hedefinin adını koymak için önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını söyledi. Özcan şampiyonluk hedefi ile yola çıkmak için yeni sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini bu konudaki kesin kararında bu görüşmeler sonunda verileceğini belirterek camiadan biraz sabırlı olmasını istedi.

Detaylar yarın Hakimiyet'te

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 14:47