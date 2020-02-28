Akdeniz'de tamam ya da devam maçı

Çorum FK ligin 26. hafta maçında yarın saat 14.30’da Tarsus İdman Yurdu deplasmanında kötü gidişe son vermek için mücadele edecek.

Ligin ikinci yarısında inanılmaz bir düşüş gösteren ve play-off potasından çıkan kırmızı siyahlı takımda bir hafta içinde iki teknik direktör değişikliği yaşandı. Takımın başına sezon sonuna kadar Ersin Küçükoğlu’nu getiren Çorum FK’da dört futbolcu ile yollar ayrıldı.

Bu ayrılık kararırın ardından kadroda 21 futbolcusu kalan Çorum FK’da sakat Kıvanç ile cezalı Muhammed Rıdvan yarınki maçta form giyemeyecekler. Kırmızı Siyahlı takım play-off mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu deplasmanında kötü gidişe son vermek için mücadele edecek.

Ev sahibi Tarsus İdman Yurdu ise play-off potasından kopmamak için sahasındaki maçı kazanmaktan başka düşüncesi yok. Geçtiğimiz hafta sonu evinde Başkent Akademi önünde zorlansada 2-1 galip gelen sarı lacivertli takım evinde oynayacağı üst üste ikinci maçıda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Tarsus İdman Yurdu ile Çorum FK arasındaki bu zorlu maçı uzun yıllar üst klasmanda görev yaptıktan sonra Klasman hakemi olarak devam eden Ankara bölgesinin tecrübeli hakemi M. İlker Coşkun düdük çalacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 20:11