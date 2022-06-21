‘Alagöz’ ismini gururla taşıyacağız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın kendisinin talebi olmamasına rağmen ‘Alagöz’ ismini göğüslerinde gururla taşımak adına sponsorluk anlaşmasını kabul eden Cantürk Alagöz’e tüm Çorum FK camiası adına teşekkür etti.

Yalçın kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alagöz Holding ile yaşanan sürei anlattı.

Yalçın açıklamasında şunları söyledi: ‘Bilindiği üzere, göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüz için özellikle ekonomik anlamda yoğun bir destek arayışı içerisine girmiş, yaptığımız görüşme ve ziyaretlerle güçlü bir Çorum Futbol Kulübü'nün temelini atma adına önemli mesafeler katetmis bulunmaktayız.Bu kapsamda takımımızın ana sponsorluğu için Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz ile holdingin Ankara'daki merkezinde bir araya geldik. Başta Fenerbahçe ve Ankaragücü gibi Türk futbolunun lokomatif kuluplerinin yani sira kendi doğup büyüdüğü topraklar olan Iğdır'ın 3. Ligdeki temsilcisi Iğdır Futbol Kulübü'ne sponsor olan ve Tûrk sporuna sağladığı katkilarla adından söz ettiren Sayın Cantürk Alagöz'ün şahsımıza ve kulübümüze olan yaklaşımı bizi onurlandırmıstır.

Kulübümüzde bugüne kadar yaşanan süreci ayrıntılı bir şekilde aktardığımız Sayın Alagöz görüşme sonunda adının "sponsorluk" olmamak kaydıyla Çorum Futbol Kulübü'ne ekonomik anlamda destek olacağını belirtmiş, yine futbolcumuz Halil İbrahim Sönmez'in Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer taleplerine hic bir bedel konuşmadan onay vermemizin akabinde bizi ekonomik anlamda rahatlatacak bir bedeli tarafımıza göndermistir. Kulüp Baskanı olarak böylesine büyük bir jestin karşılıksız kalmaması gerektiği inancıyla ve "Alagöz" ismini göğsümüzde gururla taşıyacağımız duygusuyla, yoğun ısrarlarımız sonucu "forma sponsorluğu" hususu Sayın Cantürk Alagöz tarafından kabul görünce konu, Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşılmıstır. Bu vesileyle Sayın Cantürk Alagöz'e hem Çorum Futbol Kulübü, hem de camiamiz adına yürekten teşekkür eder, Iğdır Futbol Kulübü'ne de şampiyonluk yolunda başarılar dileriz.