Alagöz, Zonguldak-Konyaspor maçında

HARUN AKKAYA

Çorum B Klasman Yardımcı Hakemi Emre Alagöz’a Zonguldak Kömürspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor maçında görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig Beyaz Grupta 5 Aralık pazar günü Karaelmas K. Köksal Stad’ında oynanacak maçı Karabük bölgesi hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Çorum’dan Emre Alagöz ve Ankara’dan Mehmet Dura. Maçın dördüncü hakemi ise Sivas’tan Burak Yücetağ. Maçta gözlemci olarak ise Samsun’dan Ercan Hellaç görev yapacak.