Ali Korkmaz’a önemli görev

HALİL ÖZTÜRK

Masa Tenisi’nde son yıllarda Çorum’un kazandığı başarılar sonucunda Çorum Belediyesi Gençlikspor antrenörü Ali Korkmaz’a tüm milli takımların sorumlusu olarak Teknik Kurul başkanlığı görevi verildi.

Geçtiğimiz yıllarda Yıldız milli takım sorumlusu ve teknik kurul üyesi olarak görev yapan yeni yapılanma sürecinde Teknik Kurul Başkanlığı görevine getirildi. Masa Tenisi Federasyonu Teknik Kurulunda Ali Korkmaz başkanlığında milli takım kategori sorumluları Öğretim Görevlisi Vedat Erim, Halil Adak, Bayramali Yıldız, Merve Menge, Safa Avcı, Uğur Aksoy ve Gültekin Kartoğlu görev yapacak.

Ali Korkmaz, Federasyon yönetiminin önerdiği bu önemli görevi kabul ettiğini kısa sürede hedeflerinin masa tenisinde kalıcı başarılar kazandıracak projelerin hazırlığını yapmak olduğunu söyledi. Uluslararası turnuvalar ve milli takım kampları ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Korkmaz, öncelikli milli takımlara bu arada da Çorum masa tenisine katkı vermeyi amaçladıklarını belirterek kendisini bu göreve layık görenlere ve destek verenlere teşekkür etti.