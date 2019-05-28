Alkışlar her iki tarafada

HARUN AKKAYA

Yukardaki fotoğraf final maçı öncesinde çekildi. Ramazanda 1200 km yolculuk yaparak memleket sevdası uğruna her türlü sıkıntıyı yaşayan yaklaşık üç bin kadar taraftar Adana sokaklarını inletti. İftar saatini beklerken lokantada öğrencinin öğretmenine söylediği şu söz taraftarın çokluğunu anlatıyor ‘Hocam Çorum’un hepsi buraya gelmiş her taraf Çorumlu’ .

Gerçekten stad etrafındaki Çorumlular resmen Adana’yı işgal etmişti. Maçtan önce ve maç boyunca takımlarına destek vererek şampiyonluğa olan inançlarını dile getirdiler. İlk yarıda rakip takım aleyhine yaptıkları çirkin tezahürat dışında hep kendi takımlarına destek verdiler ve onların morallerini yüksek tutmasını sağladılar.

Özellikle iç saha maçlarında bile göremediğimiz renk uyumu çok güzeldi. Taraftarlarda ya forma yada kaşkol ile kırmızı siyah uyumu dikkat çekti. Bu görüntü bile maçtan önce lig atlamanın müjdesi gibi idi. Yakup’un penaltı golünden sonra ise gerek tribündeki taraftarlar gerekse saha içindeki futbolcuların sevinç gözyaşlarını birlikte akıtmaları son derece anlamlı ve güzeldi.

Kısacası fotoğrafda tribünde taraftarlar futbolcuları, futbolcularla taraftarları alkışlıyor. Bizde her iki tarafıda alkışlıyoruz ve bu birliktelik devam ettiği sürece başarılar deva edecektir.