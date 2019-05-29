Alt yapı antrenörlerinden şampiyonluk kutlaması

HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor’un şampiyonluğunu ilk kutlayanlar arasında kulübün alt yapısında görev yapan teknik adamlar oldular. Takımın Çorum’a dönmesinin ardından Alt Yapı Koordinatörü Mehmet Arduç ile Teknik Direktör Selim Sümer, Ömer Özer, İsmail Atalay Baydur ile antrenörler Hayrettin Karaca, Yusuf Öncül, Alparslan Hoşgör ve Halil İbrahim Aydoğan tesislerde Başkan Fatih özcan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler.



Alt Yapı Koordinatörü Mehmet Arduç, Başkan Fatih Özcan’a çiçek verdi ve bir sezonun emeğinin karşılığının alınması ve şampiyonluktan dolayı kutladı ve bu başarının Çorum futbolu ve kulübün alt yapısında oynayanlar içinde büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.



Başkan Fatih Özcan ise alt yapı hocalarına teşekkür etti ve onlardan artık daha çok çalışmalarını istedi. Kulüp olarak alt yapıya büyük önem verdiklerini şampiyon olan kadrodaki alt yapıdan aldıkları gençlere güvenmelerinin bunun en büyük göstergesi olduğunu belirten Özcan ‘Kulüp olarak kendimiz yetiştirmediğimiz sürece geleceğimize güvenle bakma şansımız yok. Bu yüzden bu şampiyonluktan sonra hem bizlerin hemde sizlerin sorumluluğunuz daha fazla arttı.



Bizler sizlerin her türlü sorununda yanınızda ve destekciniz olacağız bundan hiç şüpheniz olmasın. Sizlerde artık daha fazla çalışıp yeni yetenekleri üst yapıya çıkarmak için elinizden gelen çabayı göstereceksiniz. Elele vererek bu kulübü çok daha iyi yerlere hep birlikte götüreceğiz’ dedi.