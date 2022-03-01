Altın Çocuk yine zirvede

HALİL ÖZTÜRK

Badminton’un Altın çocuğu Muhammed Mahmut Sert bu yılda iki şampiyonluk kazandı.

25-27 Şubat tarihlerinde Kütahya’da yapılan İşitme Engelliler Yıldızlar Türkiye Badminton Şampiyonasında Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Muhammed Mahmut Sert tek erkeklerde çıktığı tüm maçlarını kazanarak bu yılda rakipsiz olduğunu gösterdi ve şampiyonluğu kazandı.

Çift erkeklerde ise Çankırı’li partneri Muharrem Tuna ile mücadele eden MuhammedMahmut Sert yine rakip tanımadı ve şampiyonadaki ikinci altın madalyasını kazandı.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Badminton antrenörü Barış Boyar çalışmalarında her zaman yakın ilgi, alakaları ve destekle verenlere teşekkür ederek bu başarılarının önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğine inandığını söyledi.