Amatör Futbol camiasını umutlandıran gelişmeler

HALİL ÖZTÜRK

Amatör futbolda hareket başlıyor.

Pandemi nedeni ile geçtiğimiz yıl hiç bir amatör maçın oynanmadığı yerel ligler e sıkıştırılmış bir takvimde bir aydı bitirilen Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon için star verildi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve aynı zamanda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021-2022 Amatör futbol sezonunun sağlık şartları elverirse oynanacağı düşüncesinden hareketle Ankara’da toplanarak sezonla ilgili çalışmaları amamladık. Kısa sürede futbol ailemizle tüm kararlarımızı paylaşacağız. Yönetim kurulunun emeklerine teşekkürler’ diye mesaj paylaştı.

TASKK Yönetim Kurulu toplantısında amatör futbol kitapçığının hazırlanmasına başlandığı ve önümüzdeki günlerde Federasyon sitesinden yayınlanacağı öğrenildi.

Ayrıca Bölgesel Amatör Lig’lerin Ekim ayı içinde yerel amatör liglerin ise Kasım ayı içinde başlatılmasının planlandığı öğrenildi.