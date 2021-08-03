Amatör futbolun yeni tesisleri

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Amatör futbolunun yıllardır özlemini çektiği tesislerin yapımına başlandı.

Mevcut spor kompleksinin bulunduğu alanın Millet Bahçesi olması nedeni ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından, Çorum Belediyesi aracılığı ile yaptırılacak iki sahanın yapımına başlandı.

Bu iki sahanın yanı sıra Çorum Belediyesi amatör futbolun en büyük sorunu olan sağlıklı modern kulüp odaları, modern takım ve hakem soyunma odalarının yanı sıra futbol taban birliklerine birer yönetim odası ve ortak kullanıma adet 100 kişilik tüm spor camiasının kullanabileceği toplantı, genel kurul ve seminer gibi aktivitelerini yapacağı bir salona kavuşacak.

Mevcut futbol sahalarına 700 metre uzaklıkta yapılacak ilk saha Park ve Bahçeler Müdürlüğü hemen yanındaki alana yapılacak. Bu saha 113x76 metrelik alanda yapılacak ve tribün 60x14 metre büyüklüğünde ve toplam 480 kişi seyirci kapasiteli olacak. Burda yapılacak bina tek katlı olacak. 370 m2 kapalı alana sahip olacak binada dört adet takımlar için maç soyunma odası, bir bay ve bir bayan hakem soyunma odasının yanı sıra bu sahada 10 adet kulüp odası bulunacak. Bu bina içinde toplam 24 adet duş ve 14 adet wc bulunacak. Kulüplerin en büyük ihtiyacı olan odalarda ise birer wc ve duş bulunacak. Öte yandan kulüp odalarının içine dolap ve benzeri ihtiyaçları içinde gerekli hazırlıklar yapılıyor.

İkinci futbol sahası ise yapımı devam eden Yeni Spor Salonunun hemen altındaki alana yapılıyor. Burda yapılacak saha ölçüleri ve tribün aynı ebatta olacak. Bu tesisdeki farklılık bina iki katlı olacak. Alt katında diğer sahada olduğu gibi yine dört maç soyunma odası, bir bay bir bayan hakem soyunma odasının yanında 10 adet kulüp odası bulunuyor.

Bu binanın üst katında ise Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği, Futbol İl Temsilciliği ve Anadolu Spor Gazeticileri Derneği yönetim kurulları için birer oda bulunacak. Bunların yanı sıra ortak kullanıma ait mutfak ve WClerin bulunacağı bu katta tüm spor camiasının kullanımına açık olacak 100 kişik toplantı, genel kurul ve seminer yapılabilecek salon bulunuyor, Binanın üst katında iki tarafta ayrıca maç izlemek için teras bölümleri bulunuyor.

Yapımına başlanan tesislerin altı ay içinde tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni sezonin ilk etabına yetişmesede önümüzdeki yıl içinde amatör spor camiası belki mevki olarak biraz uzak ancak çok daha modern ve sağlıklı ortamda spor yapma imkanına kavuşacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 20:22