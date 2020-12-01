Amatör kulüplere 159 bin TL'lik malzeme yardımı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi tarafından Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu aracılığı ile kulüplere yapılan malzemeler düzenlenen törenle dağıtıldı.

Abdullah Tayyip Olçak Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ile Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte malzeme yardımı yapılan 21 kulüp temsilcileri hazır bulundular.



Malzeme dağıtım töreni ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmalarının ardından teslim ile sona erdi. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na üye kulüplerden 19’una futbol malzemesi dağıtılırken bir kulübe voleybol bir kulübe ise kick boks malzemesi teslim edildi.

Futbol kulüplerine kaleci forması, eşorfmanı ve eldiveni, birer takım forma, 20’şer eşorfman ve antrenman malzemeleri teslim edildi. Çorum Belediyesi’nin bu yıl kulüplere verdiği malzemenin toplam miktarının 159 bin lira olduğu açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 19:02