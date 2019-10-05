Amatörlerin buruk malzeme sevinci

İl Özel İdaresi tarafından alınan ve ASKF üyesi kulüplere dağıtılan malzemeler dün kulüp temsilcilerine dağıtıldı.

Yaklaşık yedi yıldır 100 bin lira bütçe ayrılan amatör spora alınan malzemelerin miktarı her sezon düşmeye devam etti. Bu sezon kulüplere dağıtılan malzemeler 15’er ayakkabı, beş antrenman iki maç topu, 18 tozluk ve 20 tekmelik oldu.

Çorum Amatör Spor Kulüplerine İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan kaynak ile alınan malzemeler dün dağıtıldı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen dağıtım töreninde ligleri başlayan 21 kulübe malzemeleri teslim edildi.

Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ile Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve malzeme teslim alan kulüplerin temsilcileri katıldılar.



Malzeme dağıtım töreninde sırası ile ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay birer konuşma yaptılar. ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ayrılan bütçenin fiyat artışları nedeni ile malzeme sayısını düşürdüğünü ve kulüplerin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek İl Genel Meclisinden miktarın artırılmasını istedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise amatör sporun içinde bulunduğu zor dönemde bu malzeme desteğinin önemine dikkat çekerek İl Genel Meclisi’ne teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ise çocukları ve gençleri spor alanlarına çekmenin ülkenin geleceği adına son derece önemli olduğunu belirterek meclis olarak bu desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Günay, Valilik ile ortak çalışma yaparak bu katkıyı artırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Dün düzenlenen törende Alaca Belediyespor, Çimentospor, Sungurlu Belediyespor, Akkent Gençlikspor, Mimar Sinan Gençlikspor, Gençlerbirliği, HE Kültürspor, Dodurga Gençlikspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Çorum 1907 Gençlikspor, İskilipgücüspor, İskilipspor, Çorum İşitme Engelliler, Yeni Çorumspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Osmancık Belediyespor, Osmancıkgücüspor, İl Özel İdaresi Gençlikspor ve Ulukavakspor kulüplerine malzemeleri verildi. Diğer 15 kulübün malzemeleri ise ligleri başladıktan sonra verilecek.



Yıllardır İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan ödenek ile yaklaşık 12-13 yıldır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu aracılığı ile kulüplere malzeme alınıyor. İlk yıllarda ayrılan ödenek ve kulüp sayısının az olması nedeni ile kulüplerin yıllık malzeme ihtiyacının büyük bölümü karşılanıyordu. Ancak aradan geçen yıllara rağmen son altı yıldır ayrılan ödenek 100 bin lira sabit kaldı.

Kulüp sayısının ve fiyatların artması sonucunda amatör kulüplere alınan malzeme çeşidi ve miktarıda bu nedenle büyük düşüş gösterdi. Bu yıl amatör kulüplere dağıtılan malzemelerin için 15’er ayakkabı beş antrenman iki maç topu, 18 tozluk ve 20 tekmelik bulunuyor. Ayakkabıda bir takıma yetecek sayı bile verilemiyor.