HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, amatör kulüplerin kullandığı 1 ve 2 nolu sahalarla ilgili kesinlikle amatörleri mağdur etmediklerini bundan sonrada etmeyeceklerini söyledi. Aşgın, mevcut iki sahanın yerine birisi Fuar Alanı üzerinde diğeri ise yeni Spor Salonu yanında iki tane modern saha yapacaklarını söyledi. Aşgın, ASKF yönetimi ile yaptıkları görüşmede iki saha daha taleplerinin olduğunu belirterek ‘Bizde gücümüz yettiğince birde yaparız ikide yaparız yeterki o birliktelik beraberlik ve kardeşlik ruhu başarıya odaklı çalışmaya destek vermeye her zaman hazırız’ dedi.

Başkan Aşgın her sorunda olduğu gibi sahalar konusunda da istişare yapmadan adım atmadıklarını belirtti. Mahallelerde bulunan 14 sentetik sahanın ASKF aracığı ile amatör kulüplere verileceğini belirten Aşgın amatörlerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

‘Önce çözdük şimdi konuşuyoruz’

Çorum kamuoyunda son günlerde sıkça gündeme gelen amatörlerin futbol sahaları olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın ‘Millet bahçesi yapılan alan bölümdeki amatör kulüplerin futbol sahası. Bu konu ile ilgili olarak kamuoyunda tartışılıyor. Bugüne kadar herkes bir açıklama yaptı. Ben polemik tarafında değilim. Önce çözmemiz gerekiyordu ondan sonra konuşmamız gerekiyordu. Önceki akşam oturduk konuştuk ve sorunu çözdük.

‘Amatörlerin her zaman yanındayız’

Protokolde gündemde olmamasına rağmen amatör futbolun sorununu ilettik ve iki tane daha ilave yaparak nizami sentetik çim yüzeyli saha eklendik. Bunların birincisi yapımı devam eden Spor Salonu inşaatının hemen yanında. Diğeri ise mevcut park bahçeler müdürlüğü yanındaki alana yapılacak. Amatör spor kulüplerinin sitemini anlıyoruz fakat yapılacak fazla bir şey yoktu.

‘14 mahalle halı sahaları amatör kulüplere açacağız’

İstenenleri dikkate alarak saat kulesinden 500-600 metre mesafeye yapıyoruz. 3 milyon 540 bin lira bedelle yapılacak iki sahaya ayrıca 500’er kişilik tribün ve soyunma odaları yapılacak. Şehrimiz bu yatırımlar ile yeni bir ivme kazanacak. Futbolcu fabrikasına dönüştürme amacımız. Bu iki tesisle birlikte mevcut 10 tane olan parklardaki sentetik sahalara yeni yapılacak dördü ile birlikte 14 sahayı amatör sporun hizmetine sunacağız. Bu sahalar amatör kulüplerimize tahsis edelim diye bir çalışmayı ASKF ile birlikte yapacağız ve bunun için protokol imzalayacağız.

‘İstişare yapmadan şehrin menfaatini gözetmeden adım atmam’

Halil İbrahim Aşgın istişare yapmadan tarafları dinlemeden taraflarla bu şehrin menfaatleri doğrultusunda mutakıp olmayan adımları atmaz. Bizim tek bir tarafımız var bu şehrin menfaati. Ben şöyle diyebilirdim ASKF açıklama yapsın ben yaptım diyebilirdim. Önce Başkan yardımcılarım görüştü önceki akşamda bir araya geldik ve çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bunlada desteğimiz bitmeyecek ve malzele katkımız olacak geçen yıldan % 30 artırarak destek vereceğiz.

