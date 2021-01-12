Amedspor hazırlığı başladı

MURAT KARASU

Sekiz günlük İstanbul maç trafiğinde dört puanla dönen Çorum FK perşembe günü evinde oynayacağı Amedspor maçınan hazırlıklarına ara vermeden başladı. Pazartesi sabah saatlerinde Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takım öğleden sonra tesislerde yenileme antrenmanı yaptı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki çalışmaya İstanbul’da MR çektiren Mehmet Sedef dışında tüm futbolcular katıldılar. Çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yapan İsmet hoca, İstanbul’da oynadıkları iki maçtaki performanslarından dolayı oyuncuları tebrik etti ve hatalarını düzelterek yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Taşdemir ilk yarının kalan iki maçlarına aynı ciddiyetle hazırlanlarını istediği futbolculara bazı uyarılarda da bulundu.

Antrenmanda maçta doksan dakika forma giyenler kısa süreli bir yenileme antrenmanı yaparken oynamayanlar ise dar alanda pas ve küçük sahada çift kale maç yaptılar. Kırmızı Siyahlı takım Amedspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.