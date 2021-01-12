Amedspor maçı hakemi Antep’ten

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın perşembe günü sahasında oynayacağı Amedspor erteleme maçını Gaziantep bölgesi genç hakemi Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Gaziantep Klasman Hakemi Abdullah Volkan Genç önceki sezon Bölgesel Amatör Lig’de düdük çalarken bu sezon yükseldiği Klasmanda son haftalarda 2. ligde görev yapmaya başladı.

İlk kez Çorum’da düdük çalacak olan Abdullah Volkan Genç’in yardımcılıklarını ise Mersin’den Caner Eroğlu ve Gaziantep’ten Mehmet Gökhan Ceylan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hatay’dan Mehmet Semih Güçlü. Maçta gözlemci olarak ise Günay Güloğlu görev yapacak.