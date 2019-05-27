Analig Güreş’e Çorum damgası

YÜKSEL BASAR

Samsun’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Finallerinde Çorum Belediyesi Gençlikspor sporcuları bir altın iki bronz, Çorum Gençlikspor kulübü sporcuları ise iki gümüş madalya kazandılar.

24-25 Mayıs’ta Ankara’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Finallerinde mindere çıkan Çorumlu sporculardan 62 kiloda Serhat Bozkurt tüm maçlarını kazanarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonada 68 kiloda Hamza Ali Küçük ve 85 kiloda Eren Hakkı Kambur üçüncü olarak bronz madalya kazanın sporcular oldular.

Çorum Gençlikspor’dan 57 kiloda Furkan Zengin finale kadar yükseldi final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu. 75 kiloda aynı kulüpten Mücahit Çelik’de finale kadar tüm maçlarını kazandı finalde rakibine kaybetti ve gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı. Yedi sporcu ile Anadolu Yıldızlar Liginde mindere çıkar Çorumlu sporcular baş madalya ile büyük bir başarıya imza attılar.