Ankara deplasman masrafı Çorum Belediyesi’nden

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın yarın Ankaraspor ile oynayacağı deplasman masraflarını Çorum Belediyesi üstlendi.

Kırmızı Siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Göreve geldiği günden itibaren hiç bir zaman Çorum FK’dan desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekker eder saygılarımızı sunarız’ denildi. Kırmızı Siyahlı takımın önceki hafta Vanspor ile deplasmanda oynayacağı maçın masraflarını ise Çorum Valiliği aracılığı ile Vali Mustafa Çiftçi karşılamıştı.