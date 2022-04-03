Ankaraspor:1-Çorum FK:2⚽

Çorum FK ligin 32. hafta maçında Ankaraspor'a konuk oluyor.

Hafta içinde evinde oynadığı Somaspor maçında alınan üç puan morali ile Ankaraspor deplasmanına çıkacak kırmızı siyahlı takımda yine her zaman olduğu gibi en büyük sorun sakatlıklar. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Emre, Serkan, Aykut, İsmet, Berkay, Muhammed Fettahoğlu ile sarı kart cezalısı Atakan bu maçta forma giyemeyor.

Karşılaşma Zonguldak bölgesi hakemi Eren Gökmen'in düdüğü ile başladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

⚽DAKİKA 38: Ceza sahası içinde Batuhan Er'in pasında Halil İbrahim penaltı noktasında temiz bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

İLK YARI 1-0 ÇORUM FK'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

⚽DAKİKA 84: Mertcan'ın sol kanattan ortasında Mehmet Akyüz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

⚽DAKİKA 90+2: Ankaraspor Ramazan'ın attığı golle farkı 1'e indirdi. 1-2

Maç 2-1 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Çorum FK Ankara'da Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısında 38.dakikada Halil İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçen Çorum FK, ikinci yarı kendi yarı sahasına çekilmesine rağmen 84.dakikada Mehmet Akyüz ile skoru 2-0 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında Ankaraspor farkı 1'e indirsede karşılışma 2-1 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Çorum FK bu sonuçla puanını 55'e yükseltti ve plat off potası ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Çorum FK haftaya Pazar günü evinde şampiyonluk iddiası azalan Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022, 16:02