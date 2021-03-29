ASGD’de Rıfat Kara dönemi

HARUN AKKAYA

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Çorum Haber Spor Muhabiri Rıfat Kara, derneğin yeni başkanı oldu.

Merkezi Bursa’da bulunan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin, pandemi nedeniyle yapılamayan genel kurulları devam ediyor. Kongre yapan illerden biri de Çorum oldu. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yapılan genel kurula bugüne kadar olduğu gibi yine tek liste ile girildi. Rıfat Kara başkanlığındaki liste, 3 yıllığına Çorum Şubesi’nin yeni yönetimi oldu .Rıfat Kara başkanlığındaki yeni yönetimde, Hüseyin Aşkın, Halil Öztürk, Ali Atan ve Yusuf İslam Kaya yer aldı.

Başkanlık görevini Halil Öztürk’ten devralan Çorum Şubesinin yeni Başkanı Rıfat Kara, spor taban birlikleri ile uyum içerisinde Çorum sporuna hizmet vermeye ve spor gazetecilerinin sorunlarını gündeme taşıyıp hak arayışı içerisinde olacaklarını kaydetti.

GÖREV PAYLAŞIMI

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi’nin olağan genel kurulunda Rıfat Kara başkanlığında oluşan yeni yönetim, kendi arasında görev paylaşımı da yaptı.ASGD Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni yönetimde, Hüseyin Aşkın başkan yardımcılığına getirilirken, önceki başkan Halil Öztürk muhasip, Ali Atan sekreter olarak görevlendirildi. Yönetimin yeni ismi Yusuf İslam Kaya da yönetim kurulu üyesi oldu.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 21:03