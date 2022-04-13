Aşgın'dan 200 bin TL'lik prim desteği

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Futbol Kulübü'nün Tesisleri'nde futbolcularla iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Aşgın, 1461 Trabzon maçının galibiyeti için futbolcuları kutlayarak bu maçın primi olarak 200 bin TL’yi yatırdıklarını söyledi. Bir müjde daha veren Aşgın, play off'a kalınması halinde 300 bin TL daha prim yatıracaklarını ifade etti.

Çorum'u seven herkesin Çorum FK'ya destek olması gerektiğini belirten Aşgın, takımın sahipsiz olmadığını belirterek, 2,1 milyon TL’lik bu sezon ki sponsorluk hariç bu destekte bulunduklarını dile getirerek şehrin tüm dinamiklerine de takıma destek çağrısı yaptı.