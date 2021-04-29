Aşgın, Paralimpik Taekwondo Milli Takımı’nı ağırladı

HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2021 Tokyo Olimpiyatları’na Çorum’da hazırlanan ve teknik direktörlüğünü hemşehirmiz İlhan Aşkın’ın yaptığı Paralimpik Tekvando Milli Takımı’nı ağırladı.

Aşgın, 23 Temmuz’da Japonya’nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunları öncesi Çorum’da kamp yapan Dünya Şampiyonu Paralimpik Taekwondo Milli Takımı’nı iftar yemeğinde konuk etti.

İftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Paralimpik Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü İlhan Aşkın, Çorum Belediyesi Spor İşler Müdürü Nadir Solak, Taekwondo İl Temsilcisi Mustafa Kanat teknik heyet ve milli tekvandocular katıldı.

Olimpiyatlarda bütün sporculara başarılar dileyen Aşgın; “Gençlerimize başarılar diliyor, göğsümüzü bir kez de Tokyo’da kabartacaklarına yürekten inanıyorum.” dedi

Milli Takım Teknik Drektörü İlhan Aşkın da, Tokyo Olimpiyatları’nda Türkye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ve Türkiye’ye altın madalya dönmek istediklerini söyledi.

Hatırlanacağı üzere 2020 Tokyo Olimpiyatları pandemi nedeniyle 2021 yılında yapılmasına karar verilmişti. 23 Temmuz’da başlayacak olimpiyat oyunları 8 Ağustos’a kadar sürecek. Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek Paralimpik Taekwondo Milli Takımı, Çorum’da kamp yapıyor.

Türkiye şu ana kadar 12 branşta 71 sporcu ile Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı kazandı. Atletizmde bireysel yarışmalara bir ülkeden maksimum 3 sporcu katılabileceğinden dolayı maratonda olimpiyat barajını geçen 4 atletten oyunlara katılacak sporcular federasyonunun yapacağı seçme sonucunda belirlenecek.