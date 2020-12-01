Aşgın’dan amatörlere büyük müjde

HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, amatör sporu çok önemsediklerini bunun içinde bu yıl olduğu gibi gelecek yıl yapacağımız malzeme yardımınıda iki katına çıkartacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, amatör kulüplerin malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmasının ilk bölümünde kendinden önce yaptığı konuşma nedeni ile ASKF Başkanı Sefer Kurturan’ı kutladı. Aşgın gönülden ve yürekten konuşulduğu zaman böyle güzel cümlelerin çıktığını belirten Belediye Başkanı Aşgın ‘ En özverili çalışan kesimlerden, gruplardan kimler var desek birçok sivil toplum örgütlerini sayabiliriz. Ancak amatör spora gönül veren yaz demeden, kış demeden çocuklarımızın gelişimine hem mental, hem de bedenen katkı sunmak için çok büyük imkansızlıklar içerisinde onlara spor sevgisini aşılayan amatör kulüplerimiz her türlü övgüyü hakediyorlar. Belediye Başkanlığım dönemimde de çok kez şahit oldum. Gerçekten kısıtlı imkanlar doğrultusunda kulüplerimiz önemli başarılara imza atıyorlar. Bundan sonra da atmaya inşallah devam edeceklerdir.

Ekim ayının 2.haftası amatör spor haftası. Biz bu malzeme dağıtım görevini o zaman icra etmek istemiştik. Maalesef pandemi nedeniyle o zaman yapamadık. Sayılar arttı. Ama biz daha fazla bekleyemedik. Şehrimize bir heyecan gerekiyordu. Bir ufak dokunuş gerekiyordu. Yavrularımızı daha fazla bekletmemek adına dağıtım törenimizi bugün sizlerin huzurunda gerçekleştiriyoruz.

‘Yardım miktarını iki katına çıkaracağız’

Geçen yıl 67 bin TL civarında bir malzeme desteğinde bulunduk. Bu yaptığımız desteğin bize yakışmadığını düşündük ve yeni yıl için bu rakamı ikiye katlamak için söz verdik. Bugün itibariyle rabbime şükür ediyorum bu rakamı ikiye katladık. 159 bin TL malzeme desteği yapmış bulunuyoruz. Niyetimiz samimi olunca, hedefimiz doğru olunca sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl bu rakamı yine ikiye katlamayı planlıyoruz.

‘Yeni spor tesisler şehrin çehresini değiştirecek’

Futboldan, voleybola, basketbola kim hangi sporu yapmak istiyorsa biz hiçbir tercih yapmadan her kulübümüze, her sporcumuza aynı mesafede destek veriyoruz. Bundan sonra da Allah’ın izniyle destek vermeye devam edeceğiz. Önce ahlak ve maneviyat dediğimiz sürece, iyi niyetli olduğumuz sürece, el ele, gönül gönüle desteğimiz artacaktır. Bu yıl yapacağımız spor yatırımları şehrimizin çehresini değiştirecek yatırımlar. İstişareye de çok önem veriyoruz.

‘İki semt sahasını büyüttük’

ASKF’de ki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede semt sahaların büyütülmesi konusunda görüş aldık. Tabi 4 semt sahamızı büyütemedik ama Bahçelievler Mahallesi ve Üçtutlar Mahallesi’ndeki sahalarımızı büyüterek amatör kulüplerin rahatlıkla antrenman yapmaları için hizmetlerine sunduk. Devletimiz arkamızda olduğu sürece bizde aşkla muhabbetle sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Yavrularımızı spor salonların da görmeyi özledik. Bu malzemelerim kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun’ dedi.