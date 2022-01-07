Aşgın’dan amatörlerin sorunlarına tam destek

HARUN AKKAYA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın amatör sporun her zaman yanında olduklarını bundan sonrada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Aşgın ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Belediye Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak ile birlikte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.

Akşam saatlerinde yapılan ziyaret sohbet havasında uzun süre devam etti. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün hazır bulunduğu ziyaret sırasında Çorum sporu ve amatörlerin sorunları enine boyuna tartışıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Belediye olarak şehrin her türlü gelişimi ile birlikte sporun Çorum’da çok daha iyiyerlere getirmek için hem tesis hemde sportif başarı için gerekenleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Sporun günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz ne kadar önemli olduğunu artık herkesin kabul ettiğini belirten Aşgın ‘Bizde amatör sporun bir gönül işi olduğunu ve fedakarlık istediğini yaşayarak görüyoruz. Belediye olarak nasıl şehrin alt yapısı ve üst yapısı ile ilgileniyorsak sporun sorunları içinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapımı bitme aşamasına gelen iki futbol sahamızı önümüzdeki aylarda hizmete açacağız. Mevcut spor tesislerinin bulunduğu alanda yapacağımız proje içinde de farklı branşlar için alanlar yapacağız. Yüzme Havuzlarımız hızla ilerliyor yeni spor salonununda en kısa sürede tamamlanarak Çorum’un çok daha büyük ve uluslararası organizelere ev sahipliği yapmasını planlıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz ile birlikte sorunların çözümü için ele ele çalışarak çok daha iyi şartlarda spor yapan ve bunun sonucunda da Çoruma büyük başarılar kazandıran sporcular yetiştirmek istiyoruz’ dedi.

Görüşme sonunda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran öncelikle yeni yapılan Park Bahçeler Müdürlüğü yanında yapılan sahanın alt kısmında bulunan alana U 11, U 12 ve U 13 maçlarının oynanabileceği ve hafta içinde antrenman yapılabilecek 50x70 ebadında bir sahanın amatör futbolun en büyük ihtiyacı olduğunu belirterek bu konuda Aşgın’dan destek istedi.

Kurtaran ayrıca amatör futbolda 2021-2022 sezonunda oynanacak tüm yerel liglere isim sponsorluğu konusunda anlaştıklarını ancak rakamın diğer tüm kulüplere de katkı vermek için bir miktar daha artırım talep etti. Son olarak ise Mimar Sinan sahasındaki soyunma odalarının Çorum’a dışarıdan gelen takımların kullandığını ve şehrimize yakışmadığını belirten Kurtaran burda da bir modernizasyon yapılmasını istedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu taleplerin hepsine olumlu yaklaştı ve gerekli birimlerin çalışmaları yaparak uygun olması halinde hayata geçirileceğinin sözünü verdi.