Aşgın’dan Saat Kulesi’ne dev bayrak

HARUN AKKAYA

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan saat kulesine dev bir Yeni Çorumspor bayrağı.

Geçtiğimiz hafta Adana’da oynadığı final maçını kazanarak 2. lige yükselmeyi başaran Yeni Çorumspor’un bu şampiyonluğunu Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın dev bir bayrak ile kutladı. Saat Kulesi’ne asılan yaklaşık 20 metrelik dev bayrakda Yeni Çorumspor logosu ve altında ‘Yolun açık olsun şampiyon’ yazılı bayrak asıldı. Halil İbrahim Aşgın kırmızı siyahlı takımın Kocaelispor ile oynanan rövanş maçı ile Adana’da oynanan finral maçında kırmızı siyahlı takımı yalnız bırakmamış ve tribünden takımına destek vermişti.