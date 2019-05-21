Aşgın’ın ilk kupası Masa Tenisi’nden

HARUN AKKAYA

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ilk kupa Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü Masa Tenisi takımından geldi. Geçtiğimiz hafta 2. ligden 1. lige yükselmeyi başaran Masa Tenisi takımı idareci antrenör ve sporcuları Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Spor Müdürü ve Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak ile antrenör Ali Korkmaz ve sporcular Metin Bekar, Mahmutcan Öztuna, Umut Coşar, Uğurcan Dursun ve Hüseyin Durmaz hazır bulundular. Uğurcan Dursun yurt dışı turnuvasında olduğu için ödülünü arkadaşı aldı.

Masa Tenisi 2. lig erkeklerde 16 takım arasında lig etabını dördüncü tamamlayan ve final grubunda mücadele etme hakkı kazanan Çorum Belediyesi Gençlikspor masa tenisi takımı zorlu maçlar sonunda ligi ikinci bitirerek önümüzdeki sezon 1. ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu kupanın ilk kupası olması nedeni ile çok anlamlı olduğunu belirterek bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti. Aşgın, Belediye olarak önümüzdeki dönemde spor, kültür ve sanata önem vereceklerini belirterek ‘Dünyanın merkezini sporun ve sanatında başkenti yapmak için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz.

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un olduğu kadar diğer amatör spor kulüplerimizede destek vermeye yardımcı olmaya devam edeceğiz. Masa Tenisi branşında ilimizin son yıllarda gösterdiği performans her türlü övgüyü hak ediyor. Bu arada Spor Müdürümüz Nadir Solak ve ekibinide tebrik ediyorum çok güzel işlere imza atıyorlar’ dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın daha sonra 1. lige yükselmeyi başaran masa tenisi takımı antrenör ve sporcularını ödüllendirdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 09:54