ASKF 5. başkanını seçiyor

HARUN AKKAYA

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 16. Olağan Genel Kurul’u bugün Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Konferans salonunda yapılacak.

Genel Kurul’da iki aday yarışacak. Ferhat Arıcı ve Rumi Ispanak’ın aday olduğu genel kurulda 217 delege oy kullanacak.

Bugün saat 11’de Buhara Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılacak genel kurulda ASKF’ye üye 44 eski kulüp ile birlikte seçim öncesinde üye olan 22 yeni üye toplam 66 kulüpten üçer delege oy kullanacak. Genel Kurul’da ilk toplantı olması nedeni ile 109 üyenin katılımı ile çoğunluk sağlanacak.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun bugün yapılacak Genel Kurulunda beşinci başkan seçilecek. Bundan önce uzun süre kurucu başkan olarak görev yapan Hakan Yılgör’ün ardından Halil İbrahim Kaya, Gazi Alıç ve son olarakta Sefer Kurtaran’ın başkan olarak yaptığı ASKF’de en uzun süre başkanlık yapan isim mevcut başkan Sefer Kurtaran genel kurulda aday olmadı.

Genel Kurul’da Divan heyetinin oluşumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, faaliyet raporunun okunması, denetim kurulu raporu, bütçenin, tahmini bütçenin okunarak ibra edilmesinin ardından başkan adaylarına konuşmasının ardından seçime geçilecek. Genel Kurul’da ASKF Başkanı, Genel Sekreteri, Üst Kurul, Onur Kurulu ve Denetim Kurulları seçimi yapılacak.